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Сегодня, 08:32

Неймар стал участником потасовки в ночном клубе Рио-де-Жанейро

Виктория Кравченко
Неймар.
Фото Reuters
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Форвард «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар стал участником потасовки в одном из ночных клубов Рио-де-Жанейро, пишет Mundo Deportivo.

По данным источника, конфликт произошел в прошедшие выходные. Неймар кричал и толкался с неизвестным мужчиной. Что стало причиной потасовки — не сообщается. В конфликт вмешалась охрана. Отмечается, что в ночном клубе вместе с футболистом была его девушка Бруна Бьянкарди.

Контракт 31-летнего Неймара с «ПСЖ» истекает летом 2025 года. Он перешел из «Барселоны» в парижскую команду в 2017 году.

В сезоне-2022/23 форвард провел 29 матчей за парижан во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.

Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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