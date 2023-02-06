0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 20:40

Неймар в шестой раз признан лучшим бразильским футболистом в Европе

Иван Шитик
Корреспондент
Неймар с очередным трофеем.
Фото Соцсети
Telegram Дзен

Нападающий «ПСЖ» Неймар получил приз Samba d'Or, который вручается лучшему бразильскому футболисту года, который выступает в европейском чемпионате.

Опрос проводился в режиме онлайн, и принять участие в нем мог любой желающий с 1 по 31 декабря.

31-летний нападающий получил этот трофей в шестой раз, что является абсолютным рекордом. Причем Неймар выигрывает это почетное звание третий год подряд, повторив достижение защитника Тиагу Силвы.

Отметим, что данный трофей начали вручать с 2008 года.

Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Обсудить
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Федор Емельяненко заработал 100 тысяч долларов за прощальный бой
«Не ожидал, что он вернет шайбу»: Овечкин и Кросби разделили шоу на Матче звезд
Умер заслуженный артист России Виктор Цымбал
Советник главы офиса Зеленского Подоляк выступил против временного перемирия с Москвой
Буданов возглавит министерство обороны Украины вместо Резникова
Новое землетрясение произошло в восточных регионах Турции
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Бывший нападающий «Челси» Реми стал игроком «Бреста»