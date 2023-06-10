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Сегодня, 09:25

Неймар: «Месси — один из моих лучших друзей, подарок, который преподнес мне футбол»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Неймар высказался о решении форварда Лионеля Месси перейти в «Интер Майами».

«Переход Месси в «Интер Майами»? Я уже знал об этом. Месси — один из моих лучших друзей, подарок, который преподнес мне футбол. Мне посчастливилось познакомиться с ним, поиграть вместе, а потом мы стали друзьями. Я уже знал, что перейдет в Майами, мы обсудили это. Я сказал ему, что будет очень счастлив благодаря городу, образу жизни, которые есть здесь, в Майами. Я уверен, что Лео изменит лигу. Думаю, она станет намного популярнее. Так что, я думаю, всем следует наслаждаться его игрой и наблюдать за ним, потому что, к сожалению, ничто не вечно... И, очевидно, это было не очень приятно — видеть, как он покидает Париж», — приводит слова Неймара PSG Report.

3 июня «ПСЖ» объявил, что Месси покинет команду по окончании сезона. 35-летний футболист выступал за парижан с лета 2021 года. В прошедшем сезоне форвард провел 41 матч во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.

7 июня Месси сообщил, что переходит в «Интер Майами».

Лионель Месси
Неймар Сантос
Футбол
ФК Интер Майами
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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