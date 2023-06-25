Неймар: «Будь футбол индивидуальным видом спорта, я бы уже достиг всех целей»

Форвард «ПСЖ» Неймар заявил, что если бы футбол был индивидуальным видом спорта, то он был бы в нем лучшим.

«Будь футбол индивидуальным видом спорта, я бы уже достиг всех целей. Но нет... Конечно, из-за моего имени большое давление. Как на поле, так и за его пределами. Иногда мне не нравится критика в свой адрес, ведь это моя личная жизнь, и я могу делать, что хочу», — передает слова Неймара Band Sports.

Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году. В сезоне-2022/23 форвард провел 29 матчей за парижан во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.