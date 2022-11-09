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Сегодня, 08:19

Неймар заявил, что использует дриблинг для защиты

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Неймар высказался по поводу жесткой манеры игры со стороны соперников в чемпионате Франции.

«Я не знал, насколько интенсивным и физическим является футбол во Франции. Единственный способ избежать ошибок — быть внимательным и сосредоточенным, чтобы не получать травмы как в прошлом, из-за жестких стыков. Чем чаще люди пытаются сбить меня с ног, тем сильнее я хочу их обводить», — приводит слова Неймара L'Equipe.

Он заявил, что это единственный способ себя обезопасить. По его словам, он не знает как обезопасить себя в физической манере, поэтому использует дриблинг.

30-летний бразилец присоединился к «ПСЖ» в августе 2017 года. В нынешнем сезоне он провел за французскую команду 19 матчей, забил 15 мячей и отдал 12 результативных передач.

7 ноября стало известно, что Неймар попал в заявку сборной Бразилии на предстоящий чемпионат мира — 2022, который стартует 20 ноября.

Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Neymar-psg-sur-la-ligue-1-plus-on-me-rentre-dedans-et-plus-j-ai-envie-de-dribbler/1363429
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