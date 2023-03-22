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Франция

Сегодня, 07:26

«Ницца» каждый матч платит штраф в 25 тысяч евро из-за отсутствия лицензии PRO у главного тренера

Ана Горшкова
Корреспондент
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Исполняющий обязанности главного тренера «Ниццы» Дидье Дегар не имеет тренерской лицензии PRO и клубу из-за этого приходится платить штраф.

У 36-летнего француза нет высшей тренерской лицензии, поэтому «Ницце» за каждый матч чемпионата Франции приходится платить штраф в размере 25 тысяч евро. Однако клуб не против идти на такие расходы, так как после назначения Дегара беспроигрышная серия «Ниццы» достигла 13 матчей во всех турнирах.

Клуб не знает поражений с 11 января — с момента дебюта специалиста на посту главного тренера. Ранее Дегар тренировал лишь юношескую команду «Ниццы» U-17 и дублеров.

После 28 туров «Ницца» занимает в таблице лиги 1 седьмое место (44 очка). В Лиге конференций клуб встретится в 1/4 финала с «Базелем».

Источник: https://twitter.com/ZachLowy/status/1638172541427515392
ФК Ницца
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