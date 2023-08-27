«Ницца» и «Лион» сыграли вничью в матче лиги 1

27 августа, 23:40
«Ницца» дома сыграла вничью с «Лионом» в матче 3-го тура лиги 1 — 0:0.
После этой встречи «орлята» занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 3 очка. «Лион» расположился на предпоследней, 17-й строчке (1 очко).
В следующем туре «Ницца» сыграет против «Страсбура», а «Лион» встретится с «ПСЖ». Оба матча пройдут 3 сентября.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
2
|Марсель
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
3
|Реймс
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Брест
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Страсбур
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
6
|Ренн
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
7
|Лорьян
|3
|1
|2
|0
|5-2
|5
|
8
|ПСЖ
|3
|1
|2
|0
|4-2
|5
|
9
|Монпелье
|3
|1
|1
|1
|7-6
|4
|
10
|Лилль
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Тулуза
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
12
|Метц
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
13
|Ницца
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|
14
|Гавр
|3
|0
|2
|1
|5-6
|2
|
15
|Ланс
|3
|0
|1
|2
|4-7
|1
|
16
|Нант
|3
|0
|1
|2
|4-7
|1
|
17
|Лион
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|
18
|Клермон Фут
|3
|0
|0
|3
|2-7
|0
|25.08
|22:00
|
Нант – Монако
|3 : 3
|26.08
|20:00
|
Марсель – Брест
|2 : 0
|26.08
|22:00
|
ПСЖ – Ланс
|3 : 1
|27.08
|14:00
|
Ренн – Гавр
|2 : 2
|27.08
|16:00
|
Клермон Фут – Метц
|0 : 1
|27.08
|16:00
|
Монпелье – Реймс
|1 : 3
|27.08
|16:00
|
Страсбур – Тулуза
|2 : 0
|27.08
|18:05
|
Лорьян – Лилль
|4 : 1
|27.08
|21:45
|
Ницца – Лион
|0 : 0