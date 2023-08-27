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Франция

27 августа, 23:40

«Ницца» и «Лион» сыграли вничью в матче лиги 1

Алина Савинова
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«Ницца» дома сыграла вничью с «Лионом» в матче 3-го тура лиги 1 — 0:0.

После этой встречи «орлята» занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 3 очка. «Лион» расположился на предпоследней, 17-й строчке (1 очко).

В следующем туре «Ницца» сыграет против «Страсбура», а «Лион» встретится с «ПСЖ». Оба матча пройдут 3 сентября.

Франция. Лига 1. 3-й тур
27 авг, 21:45. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
0:0
Лион

ФК Лион
ФК Ницца
0
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 3 2 1 0 10-5 7
2
 Марсель 3 2 1 0 6-3 7
3
 Реймс 3 2 0 1 6-3 6
4
 Брест 3 2 0 1 5-5 6
5
 Страсбур 3 2 0 1 4-4 6
6
 Ренн 3 1 2 0 8-4 5
7
 Лорьян 3 1 2 0 5-2 5
8
 ПСЖ 3 1 2 0 4-2 5
9
 Монпелье 3 1 1 1 7-6 4
10
 Лилль 3 1 1 1 4-5 4
11
 Тулуза 3 1 1 1 3-4 4
12
 Метц 3 1 1 1 4-7 4
13
 Ницца 3 0 3 0 2-2 3
14
 Гавр 3 0 2 1 5-6 2
15
 Ланс 3 0 1 2 4-7 1
16
 Нант 3 0 1 2 4-7 1
17
 Лион 3 0 1 2 2-6 1
18
 Клермон Фут 3 0 0 3 2-7 0
Результаты / календарь
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29 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
25.08 22:00
Нант – Монако
 3 : 3
26.08 20:00
Марсель – Брест
 2 : 0
26.08 22:00
ПСЖ – Ланс
 3 : 1
27.08 14:00
Ренн – Гавр
 2 : 2
27.08 16:00
Клермон Фут – Метц
 0 : 1
27.08 16:00
Монпелье – Реймс
 1 : 3
27.08 16:00
Страсбур – Тулуза
 2 : 0
27.08 18:05
Лорьян – Лилль
 4 : 1
27.08 21:45
Ницца – Лион
 0 : 0
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