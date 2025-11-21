«Ницца» и «Марсель» встретятся в 13-м туре Лиги 1 в пятницу, 21 ноября. Матч пройдет на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

Чемпионат Франции. Лига 1. 13-й тур.

21 ноября, 22:45. Allianz Riviera (Ницца)

Следить за ключевыми событиями игры «Ницца» — «Марсель» можно на сайте «СЭ» в матч-центре. В России в прямом эфире матч покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

После 12 туров команда из Ниццы набрала 17 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Бело-голубые с 25 очками располагаются на второй строчке чемпионата.

