Франция. Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Сегодня, 00:54

«Марсель» разгромил «Ниццу» в дерби, Гринвуд оформил дубль

Евгений Козинов
Корреспондент
Мейсон Гринвуд после гола.
Фото Reuters

«Марсель» выиграл у «Ниццы» в матче 13-го тура чемпионата Франции — 5:1. Дерби Лазурного берега прошло на стадионе «Альян Ривьера» в Ницце.

На 11-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг открыл счет, а в середине тайма Мейсон Гринвуд удвоил преимущество гостей. В начале второй половинй Гринвуд оформил дубль, а Обамеянг ассистировал Тимоти Веа. На 63-й минуте «орлята» отыграли один мяч — отличился Мохамед Али-Шо. В концовке Игор Пайшао вернул провансальцам преимущество в 4 мяча. Ассистировал ему вновь Обамеянг.

«Марсель» набрал 28 очков и вышел на первое место в турнирной таблице, но у «ПСЖ» еще игра в запасе. «Ницца» идет на 9-й строчке с 17 очками.

Чемпионат Франции. Лига 1. 13-й тур.
21 ноября, 22:45. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
1:5
Марсель
1

  1

    22.11.2025

    Футбол
    ФК Марсель
    ФК Ницца
    Мейсон Гринвуд
