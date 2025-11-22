«Марсель» разгромил «Ниццу» в дерби, Гринвуд оформил дубль

«Марсель» выиграл у «Ниццы» в матче 13-го тура чемпионата Франции — 5:1. Дерби Лазурного берега прошло на стадионе «Альян Ривьера» в Ницце.

На 11-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг открыл счет, а в середине тайма Мейсон Гринвуд удвоил преимущество гостей. В начале второй половинй Гринвуд оформил дубль, а Обамеянг ассистировал Тимоти Веа. На 63-й минуте «орлята» отыграли один мяч — отличился Мохамед Али-Шо. В концовке Игор Пайшао вернул провансальцам преимущество в 4 мяча. Ассистировал ему вновь Обамеянг.

«Марсель» набрал 28 очков и вышел на первое место в турнирной таблице, но у «ПСЖ» еще игра в запасе. «Ницца» идет на 9-й строчке с 17 очками.