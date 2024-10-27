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Сегодня, 17:30

«Ницца» — «Монако»: онлайн-трансляция матча лиги 1

«Ницца» встретится с «Монако» в матче 9-го тура чемпионата Франции
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Ницца» и «Монако» встретятся в матче 9-го тура чемпионата Франции в воскресенье, 27 октября. Игра пройдет на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция начнется за 10 минут до игры и будет доступна по платной подписке на ресурс.

С ключевыми событиями матча «Ницца» — «Монако» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Франция. Лига 1. 9-й тур
27 окт, 19:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
Монако

В восьми турах чемпионата Франции «Ницца» набрала 10 очков. «Монако» заработал 20 баллов и делит первое место с «ПСЖ». В предыдущем туре «Ницца» сыграла вничью с «Нантом», а «Монако» — с «Лиллем».

Футбол
ФК Монако
ФК Ницца

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