«Монако» вдесятером проиграл «Ницце», Головин провел на поле весь матч

Сегодня, 20:57
«Монако» на выезде проиграл «Ницце» в матче 9-го тура лиги 1 — 1:2.
У гостей гол забил Бриль Эмболо. У хозяев отметились Эван Гессан и Гаэтан Лаборде.
Монегаски с 45+4-й минута играли вдесятером после удаления Вандерсона. Российский полузащитник клуба Александр Головин провел на поле весь матч.
«Монако» (20 очков) не смог обойти «ПСЖ» (20 очков) в таблице чемпионата. У парижан остается один матч в запасе. «Ницца» с 13 очками — на 8-й строчке.
В параллельных матчах «Тулуза» на выезде разгромила «Монпелье» со счетом 3:0, «Страсбур» победил дома «Ланс» — 3:1.