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«Монако» вдесятером проиграл «Ницце», Головин провел на поле весь матч

Руслан Минаев
«Монако» вдесятером проиграл «Ницце» (1:2).
Фото Global Look Press
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«Монако» на выезде проиграл «Ницце» в матче 9-го тура лиги 1 — 1:2.

У гостей гол забил Бриль Эмболо. У хозяев отметились Эван Гессан и Гаэтан Лаборде.

Монегаски с 45+4-й минута играли вдесятером после удаления Вандерсона. Российский полузащитник клуба Александр Головин провел на поле весь матч.

«Монако» (20 очков) не смог обойти «ПСЖ» (20 очков) в таблице чемпионата. У парижан остается один матч в запасе. «Ницца» с 13 очками — на 8-й строчке.

Франция. Лига 1. 9-й тур
27 окт, 19:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
2:1
Монако

В параллельных матчах «Тулуза» на выезде разгромила «Монпелье» со счетом 3:0, «Страсбур» победил дома «Ланс» — 3:1.

Франция. Лига 1. 9-й тур
27 окт, 19:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
0:3
Тулуза
Франция. Лига 1. 9-й тур
27 окт, 19:00. Stade de la Meinau (Страсбург)
Страсбур
3:1
Нант

ФК Монако
ФК Ницца

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