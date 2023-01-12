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Франция

Сегодня, 01:15

«Ницца» разгромила «Монпелье» после увольнения тренера

Евгений Козинов
Корреспондент
11 января. «Ницца» — «Монпелье» — 6:1.
Фото Global Look Press
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«Ницца» переиграла «Монпелье» в матче 18-го тура чемпионата Франции — 6:1. «Орлята» одержали первую победу после трех встреч без побед и вылета из Кубка Франции.

Это был первый матч «Ниццы» после увольнения Люсьена Фавра с поста главного тренера. Командой руководит экс-игрок команды Дидье Дигар.

В составе «Ниццы» дублями отметились Николя Пепе и Росс Баркли, а также по голу забили Кефрен Тюрам и Анди Делор. Гол престижа в составе «паладинов» на счету Тежи Саванье.

«Ницца» с 24 очками идет на 10-й строчке, а «Монпелье» — на 15-й (17 очков).

Франция. Лига 1. 18-й тур
11 янв, 23:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
6:1
Монпелье

«Труа» на своем поле проиграл «Марселю» — 0:2. «Провансальцы» одержали пятую победу подряд.

На 10-й минуте защитник Кансель Мбемба открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме. Сразу после перерыва Жордан Верету удвоил преимущество.

«Марсель» набрал 39 очков и идет на третьей строчке в лиге 1. «Труа» располагается на 13-й строчке (18 очков).

Франция. Лига 1. 18-й тур
11 янв, 23:00. Stade de l'Aube (Труа)
Труа
0:2
Марсель

«Страсбур» на своем поле сыграл вничью с «Лансом» — 2:2. Кроваво-золотые не проигрывают с 9 октября.

Все голы были забиты в первом тайме. На 11-й минуте Алексис Клод-Морис вывел «Ланс» вперед. Однако эльзасцы почти сразу отыгрались и вышли вперед благодаря голам Саньин Прцича и Кевина Гамейро. Перед перерывом Лои Опенда сравнял счет. Во второй половине голов забито не было.

«Ланс» с 41 очком идет на 2-й строчке в турнирной таблице. «Страсбур» — предпоследний (12 очков).

Франция. Лига 1. 18-й тур
11 янв, 23:00. La Meinau (Страсбург)
Страсбур
2:2
Ланс

Футбол
ФК Ланс
ФК Марсель
ФК Монпелье
ФК Ницца
ФК Страсбур
ФК Труа
0
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