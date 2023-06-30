«Ницца» объявила о назначении на пост главного тренера экс-ассистента Де Дзерби Фариоли

Итальянец Франческо Фариоли стал главным тренером «Ниццы», сообщает пресс-служба клуба.

Он приступит к работе с командой в понедельник, 3 июля. Срок контракта с 34-летним специалистом не сообщается. Он сменил на этом посту Дидье Дигара, под руководством которого «Ницца» завершила сезон-2022/23 на 9 месте в турнирной таблице лиги 1.

Фариоли до этого был главным тренером турецких клубов «Аланьяспор» (2021-2023) и «Фатих Карагюмрюк» (2021). Ранее он работал ассистентом в тренерском штабе Роберто Де Дзерби в «Сассуоло» и «Беневенто».