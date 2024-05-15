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Франция

15 мая, 23:56

Гол и передача Баркола принесли «ПСЖ» победу над «Ниццей»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«ПСЖ» в гостях обыграл «Ниццу» в перенесенном матче 32-го тура французской лиги 1 — 2:1.

Победу парижанам принесли голы Брэдли Баркола (18-я минута) и Йорама Заге (22-я). Баркола также отметился голевой передачей.

Единственный мяч хозяев на 31-й минуте забил Мохамед-Али Шо.

На 74-й минуте «Ницца» осталась в меньшинстве — красную карточку получил Мелвин Бард.

«ПСЖ» (73 очка) лидирует в чемпионате Франции. Команда Луиса Энрике ранее досрочно гарантировала себе чемпионский титул.

«Ницца» (54) остается пятой в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 32-й тур
15 мая, 22:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
1:2
ПСЖ

В параллельном матче «Марсель» на выезде проиграл «Реймсу» (0:1).

Франция. Лига 1. 32-й тур
15 мая, 22:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
1:0
Марсель

Источник: Таблица лиги 1
Футбол
ФК Марсель
ФК Ницца
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реймс
0
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