Гол и передача Баркола принесли «ПСЖ» победу над «Ниццей»

15 мая, 23:56
«ПСЖ» в гостях обыграл «Ниццу» в перенесенном матче 32-го тура французской лиги 1 — 2:1.
Победу парижанам принесли голы Брэдли Баркола (18-я минута) и Йорама Заге (22-я). Баркола также отметился голевой передачей.
Единственный мяч хозяев на 31-й минуте забил Мохамед-Али Шо.
На 74-й минуте «Ницца» осталась в меньшинстве — красную карточку получил Мелвин Бард.
«ПСЖ» (73 очка) лидирует в чемпионате Франции. Команда Луиса Энрике ранее досрочно гарантировала себе чемпионский титул.
«Ницца» (54) остается пятой в турнирной таблице.
В параллельном матче «Марсель» на выезде проиграл «Реймсу» (0:1).