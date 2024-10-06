«Ницца» сыграет с «ПСЖ» в матче 7-го тура лиги 1 в воскресенье, 6 октября. Игра пройдет на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Ницца» — «ПСЖ» будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. В России в прямом эфире смотреть игру можно в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.

По итогам 6-ти туров клуб из Ниццы набрал восемь очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Парижане располагаются на второй строчке, в их активе — 16 баллов.

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