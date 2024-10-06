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«Ницца» — «ПСЖ»: смотреть матч лиги 1 онлайн

«Ницца» сыграет с «ПСЖ» в чемпионате Франции 6 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Матвей Сафонов (ФК «ПСЖ»).
Фото Reuters
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«Ницца» сыграет с «ПСЖ» в матче 7-го тура лиги 1 в воскресенье, 6 октября. Игра пройдет на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Ницца» — «ПСЖ» будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. В России в прямом эфире смотреть игру можно в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.

По итогам 6-ти туров клуб из Ниццы набрал восемь очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Парижане располагаются на второй строчке, в их активе — 16 баллов.

Франция. Лига 1. 7-й тур
06 окт, 21:45. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
ПСЖ

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ФК Ницца
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