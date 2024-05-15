«ПСЖ» на выезде сыграет против «Ниццы» в матче 32-го тура чемпионата Франции по футболу в среду, 15 мая. Игра пройдет на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце, Франция. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно и в прямом эфире видеотрансляцию поединка «Ницца» — «ПСЖ» можно будет в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры лиги 1 можно будет в матч-центре «СЭ».

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 70 очками. «Ниица» идет на 5-й строчке в лиге 1 с 54 баллами.