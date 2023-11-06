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Франция

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«Ницца» победила «Ренн» и вернулась на первое место в таблице

Евгений Козинов
Корреспондент
5 ноября. Ницца — Ренн — 2:0.
Фото AFP
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«Ницца» обыграла «Ренн» в матче 11-го тура чемпионата Франции — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Альянц Ривьера» в Ниццей.

Нападающий «орлят» Жереми Бога в концовке первого тайма открыл счет. На 74-й минуте в составе хозяев Юссуф Ндайшимие получил красную карточку. Однако через 10 минут составы уравнялись — Вармед Омари заработал удаление. В концовке встречи «Ницца» удвоила преимущество благодаря автоголу голкипера Стива Манданда.

Благодаря победе «Ницца» вернулась на первое место в турнирной таблице (25 очков), обойдя «ПСЖ». «Ренн» с 12 очками идет на 11-й строчке.

Франция. Лига 1. 11-й тур
05 нояб, 22:45. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
2:0
Ренн
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/
Футбол
ФК Ницца
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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