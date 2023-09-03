«Ницца» на своем поле обыграла «Страсбур»

Сегодня, 20:06
«Ницца» дома одержала победу над «Страсбуром» в матче 4 тура французской лиги 1 — 2:0.
На 45-й минуте счет открыл Юсеф Аталь. На 75-й минуте преимущество хозяев удвоил Терем Моффи.
«Ницца» набрала 6 очков и поднялась на седьмое место в лиге 1. «Страсбур» с тем же количеством баллов идет на восьмой строчке в турнирной таблице.
В следующем туре «Ницца» 17 сентября сыграет в гостях с «ПСЖ». «Страсбур» в этот же день на своем поле примет «Монпелье».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|4
|3
|1
|0
|13-5
|10
|
2
|Марсель
|4
|2
|2
|0
|7-4
|8
|
3
|Реймс
|4
|2
|1
|1
|8-5
|7
|
4
|Брест
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|
5
|Лилль
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|
6
|Ренн
|4
|1
|3
|0
|8-4
|6
|
7
|Страсбур
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
8
|Гавр
|4
|1
|2
|1
|8-6
|5
|
9
|ПСЖ
|3
|1
|2
|0
|4-2
|5
|
10
|Лорьян
|4
|1
|2
|1
|5-5
|5
|
11
|Тулуза
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
12
|Метц
|4
|1
|2
|1
|6-9
|5
|
13
|Монпелье
|4
|1
|1
|2
|7-7
|4
|
14
|Ницца
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|
15
|Нант
|4
|0
|2
|2
|5-8
|2
|
16
|Лион
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|
17
|Клермон Фут
|4
|0
|1
|3
|4-9
|1
|
18
|Ланс
|4
|0
|1
|3
|4-10
|1
|1.09
|22:00
|
Нант – Марсель
|1 : 1
|2.09
|18:00
|
Брест – Ренн
|0 : 0
|2.09
|22:00
|
Монако – Ланс
|3 : 0
|3.09
|14:00
|
Тулуза – Клермон Фут
|2 : 2
|3.09
|16:00
|
Гавр – Лорьян
|3 : 0
|3.09
|16:00
|
Лилль – Монпелье
|1 : 0
|3.09
|16:00
|
Метц – Реймс
|2 : 2
|3.09
|18:05
|
Ницца – Страсбур
|- : -
|3.09
|21:45
|
Лион – ПСЖ
|- : -