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Франция

Сегодня, 20:06

«Ницца» на своем поле обыграла «Страсбур»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ницца» дома одержала победу над «Страсбуром» в матче 4 тура французской лиги 1 — 2:0.

На 45-й минуте счет открыл Юсеф Аталь. На 75-й минуте преимущество хозяев удвоил Терем Моффи.

«Ницца» набрала 6 очков и поднялась на седьмое место в лиге 1. «Страсбур» с тем же количеством баллов идет на восьмой строчке в турнирной таблице.

В следующем туре «Ницца» 17 сентября сыграет в гостях с «ПСЖ». «Страсбур» в этот же день на своем поле примет «Монпелье».

Франция. Лига 1. 4-й тур
03 сент, 18:05. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
2:0
Страсбур
Футбол
ФК Ницца
ФК Страсбур
0
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 4 3 1 0 13-5 10
2
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
3
 Реймс 4 2 1 1 8-5 7
4
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
5
 Лилль 4 2 1 1 5-5 7
6
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
7
 Страсбур 3 2 0 1 4-4 6
8
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
9
 ПСЖ 3 1 2 0 4-2 5
10
 Лорьян 4 1 2 1 5-5 5
11
 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
12
 Метц 4 1 2 1 6-9 5
13
 Монпелье 4 1 1 2 7-7 4
14
 Ницца 3 0 3 0 2-2 3
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Лион 3 0 1 2 2-6 1
17
 Клермон Фут 4 0 1 3 4-9 1
18
 Ланс 4 0 1 3 4-10 1
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.09 22:00
Нант – Марсель
 1 : 1
2.09 18:00
Брест – Ренн
 0 : 0
2.09 22:00
Монако – Ланс
 3 : 0
3.09 14:00
Тулуза – Клермон Фут
 2 : 2
3.09 16:00
Гавр – Лорьян
 3 : 0
3.09 16:00
Лилль – Монпелье
 1 : 0
3.09 16:00
Метц – Реймс
 2 : 2
3.09 18:05
Ницца – Страсбур
 - : -
3.09 21:45
Лион – ПСЖ
 - : -
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