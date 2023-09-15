«Ницца» сыграет с «ПСЖ» в форме со словами поддержки в адрес Марокко

«Ницца» объявила, что сыграет с «ПСЖ» в 5-м туре чемпионата Франции в специальной футболке с целью поддержать марокканский народ. На белых футболках будет логотип «Поддержка Марокко».

«Эти футболки впоследствии будут проданы на аукционе. Прибыль от продажи будет передана пострадавшим и семьям погибших для приобретения им материальных ресурсов и постоянного или временного жилья», — говорится в пресс-релизе.

Матч «ПСЖ» — «Ницца» состоится в пятницу, 15 сентября. Начало встречи — 22.00 по московскому времени. Встреча начнется с минуты молчания.

Утром 9 сентября в Марокко произошло землетрясение магнитудой 7,2. В результате погибли более 600 человек, около 400 человек пострадали.