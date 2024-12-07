«Гавр» Кузяева потерпел поражение от «Ниццы»

«Гавр» на выезде уступил «Ницце» в матче 14-го тура чемпионата Франции — 1:2.

Счет на 55-й минуте матча открыл форвард команды хозяев Гаэтан Лаборд, реализовавший пенальти. На 75-й минуте Бадредин Буанани увеличил преимущество «орлят». Один мяч гостей отыграл Готье Льорис в добавленное время.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев провел всю игру на скамейке запасных.

«Ницца» набрала 23 очка и поднялась на пятую строчку в таблице лиги 1. «Гавр» с 12 баллами идет на 16-й позиции.