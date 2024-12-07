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Франция

Сегодня, 22:56

«Гавр» Кузяева потерпел поражение от «Ниццы»

Алина Савинова
Эванн Гессан и Тимоти Пембеле.
Фото AFP
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«Гавр» на выезде уступил «Ницце» в матче 14-го тура чемпионата Франции — 1:2.

Счет на 55-й минуте матча открыл форвард команды хозяев Гаэтан Лаборд, реализовавший пенальти. На 75-й минуте Бадредин Буанани увеличил преимущество «орлят». Один мяч гостей отыграл Готье Льорис в добавленное время.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев провел всю игру на скамейке запасных.

«Ницца» набрала 23 очка и поднялась на пятую строчку в таблице лиги 1. «Гавр» с 12 баллами идет на 16-й позиции.

Франция. Лига 1. 14-й тур
07 дек, 21:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
2:1
Гавр

Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
ФК Ницца
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