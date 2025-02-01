Нигматуллин: «На дистанции у Сафонова будут шансы доказать, что он надежнее Доннаруммы»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением об игре голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Для первого сезона в «ПСЖ» у Сафонова отличная статистика. Многие, в том числе и я, предполагали, что у Матвея в активе будет минимум игр. Но восемь матчей за «ПСЖ» — это в целом неплохо. Однако в долгую с Доннаруммой ему справиться будет непросто, потому что итальянец изначально был основным голкипером. И у него в команде существует определенный карт-бланш. И в связи с этим у него в несколько раз выше зарплата. Но я думаю, что на дистанции у Сафонова будут шансы доказать, что он надежнее», — приводит слова Нигматуллина Legalbet.

В текущем сезоне Сафонов провел 8 матчей в составе «ПСЖ» во всех турнирах, пропустил шесть голов и трижды отыграл на ноль.