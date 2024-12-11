Нигматуллин: «Сафонов неплохо себя проявлял, но цена ошибки в «ПСЖ» очень высока»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин оценил положение вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Матвей должен понимать, в каком клубе он играет и кто у него конкурент за место в стартовом составе. У запасного вратаря может быть всего один шанс в году, а в этом сезоне у него уже было достаточно возможностей поиграть. Он неплохо себя проявлял, но цена ошибки в «ПСЖ» очень высока. Поэтому надо ждать, когда Доннарумма снова начнет ошибаться. Конечно, положение у них неравное. Доннарумма ошибался гораздо больше, за счет чего Матвей и получал свои шансы. А Сафонов лишь раз оступился, хотя спасал с «Баварией» много. Но эту ошибку ему не простили», — цитирует Нигматуллина «ВсеПроСпорт».

25-летний россиянин перешел в парижский клуб из «Краснодара» в июле этого года. Он провел за «ПСЖ» 6 матчей во всех турнирах, пропустил 3 мяча и трижды отыграл на ноль.