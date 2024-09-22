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Сегодня, 11:55

Нигматуллин считает, что вины Сафонова в пропущенном от «Реймса» голе нет

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в комментарии «СЭ» оценил дебют голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в чемпионате Франции.

Сафонов вышел на поле в игре 5-го тура против «Реймса» (1:1).

«Это точно не вина Сафонова. У вратаря всегда есть шанс выручить, но близкое расстояние было, достаточно сложно среагировать. В целом, то, что он играет — уже здорово. Судьба дает ему шанс, в каждом матче надо доказывать, что он в любой момент готов стать основным», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Ранее на этой неделе Сафонов дебютировал за парижскую команду, сыграв на ноль в матче с «Жироной» (1:0) в Лиге чемпионов.

Александр Абустин

Матвей Сафонов
Руслан Нигматуллин
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

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