Нигматуллин — об ошибках Доннарумы: «Шансы Матвея возрастают»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в комментарии «СЭ» поделился мнением об игре конкурента российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова Джанлуиджи Доннаруммы против ПСВ в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов (1:1).

«Неубедительная игра Доннаруммы? Как говорится — Бог троицу любит. Вряд ли после двух провальных матчей итальянца Матвей получит возможность играть. Но шансы возрастают. Сейчас надеяться на выход Сафонова не приходится, хотя он хорошо себя проявил: команда при нем не проигрывала, очки набирала, ошибок голевых не допустил. Поэтому я считаю, что он себя проявляет хорошо», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Сафонов перешел в «ПСЖ» летом 2024 года. 25-летний россиянин провел за французскую команду 3 матча, пропустил 2 гола и отыграл 1 встречу на ноль.

Дарик Агаларов