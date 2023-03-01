Ноэль Ле Гре: «Я никогда никого не домогался — ни морально, ни сексуально»

Ноэль Ле Гре, который 28 февраля подал в отставку с поста главы Федерации футбола Франции (FFF), ответил на обвинения в сексуальных домогательствах.

«Я полностью опровергаю это, и я бы не стоял перед вами, если бы лгал. Я никогда никого не домогался — ни морально, ни сексуально. Я удивлен всеми этими интригами. Я не знаю, кто за этим стоит, но рано или поздно я это выясню», — приводит слова Ле Гре L'Equipe.

Бывший президент Федерации футбола Франции заявил, что ему не предоставляют все детали дела.

«Я не сделал ничего плохого, и мы с моими адвокатами ждем, что будет дальше. Это расследование прокуратуры. Писали «Миссис С... говорит, что», но кто такая миссис С??? Мои адвокаты и я неоднократно обращались к инспекторам за разъяснениями, чтобы я мог ответить на эти обвинения, они всегда отказывались присылать нам детали дела, чтобы я мог защитить себя. Я могу сказать, что в Федерации ко мне очень хорошо относятся многие сотрудники», — сказал Ле Гре.

Ранее сообщалось, что прокуратура Парижа начала расследование в отношении Ле Гре по обвинению в домогательствах. Показания, в частности, дали футбольный агент Соня Суи и несколько бывших сотрудниц FFF.