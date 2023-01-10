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Сегодня, 08:06

Президент Федерации футбола Франции: «Льорис — один из величайших вратарей в истории»

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре прокомментировал решение вратаря Уго Льориса завершить карьеру в национальной команде.

«Льорис — один из величайших вратарей в истории. Об этом свидетельствуют его рекорды. Все помнят прекрасные моменты в клубах и сборной, которые Уго дарил нам. Нам будет не хватать той атмосферы, которую он создавал в команде, потому что Уго — прирожденный лидер, образцовый капитан, невероятно умный парень и прекрасный человек. Он образец для подражания для всех футболистов. Мы все благодарим его», — приводит слова Ле Гре пресс-служба федерации.

Всего за сборную Франции 36-летний Льорис провел 145 матчей, что является рекордом страны.

В составе национальной команды он выигрывал ЧМ-2018, серебряные медали ЧМ-2022 и Евро-2016. Также француз является обладателем Лиги наций в 2021 году.

Уго Льорис
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