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Сегодня, 16:18

Норвежец Хорнеланд стал главным тренером «Сент-Этьена»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Норвежский тренер Эйрик Хорнеланд возглавил «Сент-Этьен», сообщает пресс-служба французского клуба.

Соглашение с 49-летним специалистом рассчитано до лета 2027 года.

Хорнеланд сменил на посту главного тренера француза Оливье Даль'Ольо, который покинул клуб 16 декабря. 13 декабря команда проиграла «Тулузе» (1:2) в 15-м туре лиги 1 и потерпела третье поражение подряд. С 13 очками «Сент-Этьен» идет на 16-м месте в турнирной таблице.

Хорнеланд ранее тренировал норвежские «Бранн», «Русенборг» и «Хеугесунн», а также юношескую сборную Норвегии.

Футбол
ФК Сент-Этьен
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