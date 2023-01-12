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Франция

12 января, 22:56

Малиновский о «Марселе»: «Это самый большой клуб Франции. Я должен был перейти еще в августе»

Малиновский прокомментировал переход в «Марсель»
Руслан Минаев
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Новичок «Марселя» Руслан Малиновский прокомментировал переход во французский клуб.

«Марсель — великий город с великой футбольной историей. Это самый большой клуб во Франции и у него отличные болельщики. Я здесь, чтобы помочь команде достичь своих целей. Здесь играли отличные игроки — Рибери и Дрогба. В нынешнем составе я знаю Пау Лопеса, Верету и Ундера. Играл против Жиго в Бельгии.

Предложение «Марселя» было самым конкретным, я знал, что приму его. У меня не было сомнений. Были и предложения из Англии, но они не были четкими. Я должен был приехать сюда [в Марсель] еще в августе», — сказал украинец на пресс-конференции.

Французский клуб взял 29-летнего игрока в аренду до конца сезона с последующей опцией выкупа. Контракт Малиновского с «Марселем» будет рассчитан до 2027 года.

В нынешнем сезоне в 19 матчах во всех турнирах полузащитник забил два гола и отдал две результативные передачи.

Руслан Малиновский
ФК Аталанта
ФК Марсель
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