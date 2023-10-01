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Сегодня, 09:13

Новый главный тренер «Марселя» Гаттузо бьет игроков на занятиях

Виктория Кравченко
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Новый главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо агрессивно проводит свои тренировки, пишет Get French Football News.

По информации издания, итальянец бьет футболистов во время занятий. Таким способом Гаттузо приветствует положительные действия игроков на тренировках. Сами футболисты не против такого метода.

Итальянский специалист на этой неделе возглавил провансальцев. Команда набрала 9 очков за 6 туров и идет на 8-й позиции в турнирной таблице лиги 1.

Дженнаро Гаттузо
ФК Марсель
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