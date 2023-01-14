Нюбель оценил возможное возвращение в «Баварию» из «Монако»

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Голкипер «Баварии» Адександр Нюбель, играющий в аренде за «Монако», высказался о возможном досрочном возвращении в мюнхенский клуб. Он отметил, что решение останется за французами и подчеркнул, что с мюнхенцами пока не говорил об этом.
«Ближайшие недели очень важны. Мы сосредоточены на успешном проведении второй части сезона. Все мои мысли сейчас об этом. Наверняка будут какие-то разговоры с клубами, в том числе с «Баварией», а также другие варианты. Мой агент занимается этими вопросами. Но самое важное — это «Монако». Я больше ни о чем не думаю», — приводит слова Нюбеля Get French Football News.
Основной вратарь «Баварии» Мануэль Нойер выбыл до конца сезона из-за перелома ноги.
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Основные источники исследования