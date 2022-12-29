Нюбель заявил, что не собирается досрочно возвращаться в «Баварию» из аренды в «Монако»

Голкипер «Монако» Александр Нюбель заявил, что не планирует досрочно возвращаться из аренды в «Баварию».

«Для меня нет особого смысла возвращаться. Я не знаю, насколько серьезна травма Мануэля Нойера, но думаю, что к лету, максимум к следующему сезону, он будет в форме. Я буду держать за него кулаки», — сказал Нюбель Bild.

«Монако» арендовал Нюбеля у «Баварии» в июле 2021 года до конца июня 2023 года. «Бавария» хочет отозвать Нюбеля из аренды, поскольку основной вратарь команды Мануэль Нойер сломал ногу, пока катался на лыжах во время отпуска.

В текущем сезоне 26-летний немецкий голкипер провел за «Монако» 23 матча во всех турнирах и пропустил 33 гола. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 10 миллионов евро.