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Франция

Сегодня, 19:16

Обамеянг признался, что перед уходом из «Арсенала» был в депрессии и много пил

Алина Савинова
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Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал, что перед уходом из «Арсенала» у него была депрессия. По словам футболиста, в этот сложный для него период он также злоупотреблял алкоголем.

«У меня был очень сложный момент перед уходом из «Арсенала». Я уверен, что у меня была депрессия. Есть моменты, которые серьезно выбивают вас из вашей повседневной жизни. Например, тогда я начал очень много пить. Это был тяжелый, трудный период. Я думаю, что это было связано с моими родителями. Это влияет на каждого мужчину, это нормально», — цитирует Обамеянга RMC Sport.

Обамеянг в январе 2022 года перешел из «Арсенала» в «Барселону». Он выступал за лондонскую команду на протяжении четырех лет и вместе с ней стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии.

После «Барселоны» футболист играл в «Челси», а в 2023-м присоединился к «Марселю». В минувшем сезоне 34-летний нападающий провел в чемпионате Франции 34 матча, в которых отметился 17 голами и 8 результативными передачами.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/
Пьер-Эмерик Обамеянг
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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