Одноклубник Головина претендует на звание лучшего игрока августа в чемпионате Франции

Профсоюз футболистов Франции (UNFP) объявил претендентов на звание лучшего игрока августа в лиге 1.

На награду претендуют Такуми Минамино из «Монако», Мануэль Угарте из «ПСЖ» и Муса аль-Тамари из «Монпелье». В прошлом месяце 28-летний японец забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи в 4 матчах, 22-летний уругваец отметился двумя результативными передачами в 4 встречах, а 24-летний иорданец забил 3 гола в 4 играх.

Во второй по силе лиге Франции в число претендентов на звание лучшего игрока месяца вошли Александр Менди («Кан»), Готье Айн («Осер») и Гаэль Какута («Амьен»).

Победитель будет определен путем голосования болельщиков на официальном сайте организации.