Олег Петров покинул пост вице-президента административного совета «Монако»

Президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев принял отставку Олега Петрова, который исполнял функции вице-президента административного совета монегасков и представителя клуба в Европейской ассоциации клубов (ECA). Как информирует пресс-служба «Монако», в понедельник на заседании административного совета Екатерина Сартори Рыболовлева была выбрана вице-президентом. Она входит в административный совет с 2011 года и участвует в его работе уже на протяжении почти 12 лет.

Также новыми членами административного совета стали Бен Ламбрехт, который в декабре 2022 года был назначен генеральным директором клуба, и советник президента Стефан Моранди.

Представлять клуб в Европейской ассоциации вместо Петрова теперь будет вице-президент административного совета «Монако» Хуан Сартори.

«Монако» с 50 очками после 25 туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции.