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Олимпийский спортивный комитет отклонил апелляцию «Бордо»: клуб сыграет в 4-м дивизионе Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
Жерар Лопес — президент «Бордо».
Фото AFP
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Олимпийский спортивный комитет Франции (CNOSF) оставил в силе решение Национального директора по контролю за управлением (DNCG) о понижении «Бордо» до четвертого дивизиона страны.

В понедельник, 12 августа, DNCG отклонил апелляцию жирондинцев, с чем клуб не согласился и обратился в CNOSF, заседание которого прошло в пятницу, 16 августа. Таким образом, в сезоне-2024/25 жирондинцы будут играть в четвертом по силе дивизионе страны.

«Клуб теперь сосредоточит все свои усилия на успешном восстановлении юридического статуса и реструктуризации, которая, в первую очередь, предполагает спортивное возвращение в элиту с более здоровой финансовой ситуацией, позволяющей клубу вернуться к своим амбициям стать главным клубом французского футбола», — говорится в пресс-релизе на официальном сайте «Бордо».

Флаг &laquo;Бордо&raquo; на&nbsp;матче в&nbsp;честь 100-летия стадиона. «Бордо» понизили до четвертого дивизиона Франции, «Ньор» отправлен в шестой

В конце июля коммерческий суд Бордо одобрил просьбу клуба о рассрочке долга в 90 миллионов евро. Клуб избежал расформирования, но лишился профессионального статуса, и все контракты с игроками были расторгнуты автоматически.

Изначально «Бордо», занявший 12-е место во втором дивизионе страны, из-за проваленной финансовой проверки был понижен до третьей лиги. Сначала клуб подал апелляцию на данное решение, но позже отказался от нее, так как не нашел нового владельца.

Футбол
ФК Бордо
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