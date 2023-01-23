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Жиру — о ситуации с Бензема на ЧМ: «Люди все время пытаются искать скандалы там, где их не было»

Жиру высказался об уходе Бензема из сборной Франции
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий сборной Франции Оливье Жиру прокомментировал уход Карима Бензема из национальной команды.

«Написал ему сообщение, как только он уехал, так как мы не могли попрощаться с ним. Это было искренне и спонтанно. Я написал ему, что мы огорчились. Иногда в футболе травмы одних игроков идут на пользу другим. Это сыграло мне на руку. Но я никогда не делал никаких заявлений, не говорил, что мне стало легче или что я рад его уходу. Одни и те же люди все время пытаются искать скандалы в команде, где их не было», — приводит слова Жиру Canal+.

35-летний Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции в понедельник, 19 декабря. Футболист находился в заявке команды на ЧМ-2022, но пропустил турнир из-за травмы.

Карим Бензема
Оливье Жиру
Футбол
Сборная Франции по футболу
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