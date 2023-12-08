Орещук назвал Головина футболистом года для России

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, кого считает лучшим игроком года из России.

«Головин — лучший футболист года из России. Он на это звание наиграл, заслужил его», — приводит «Спорт День за Днем» слова Орещука.

Также специалист ответил, удивил ли его уровень игры Головина в этом сезоне.

«Нет. Он молодец. Играет на своем уровне. Он — востребованный футболист. Его успеху удивляться не надо. Он заслужил, чтобы о нем говорили, как о лучшем», — добавил Орещук.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 13 матчей в лиге 1, отметившись 5 голами и 2 результативными передачами. Ранее портал Goal в своих материалах назвал Головина российским волшебником, реализующим свой огромный потенциал.