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Сегодня, 20:47

Орещук назвал Головина футболистом года для России

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, кого считает лучшим игроком года из России.

«Головин — лучший футболист года из России. Он на это звание наиграл, заслужил его», — приводит «Спорт День за Днем» слова Орещука.

Также специалист ответил, удивил ли его уровень игры Головина в этом сезоне.

«Нет. Он молодец. Играет на своем уровне. Он — востребованный футболист. Его успеху удивляться не надо. Он заслужил, чтобы о нем говорили, как о лучшем», — добавил Орещук.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 13 матчей в лиге 1, отметившись 5 голами и 2 результативными передачами. Ранее портал Goal в своих материалах назвал Головина российским волшебником, реализующим свой огромный потенциал.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/agent-oreshchuk-nazval-golovina-futbolistom-goda-dlya-rossii
Александр Головин
Роман Орещук
Футбол
ФК Монако
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