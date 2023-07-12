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Сегодня, 15:43

Орещук прокомментировал переход полузащитника Кузяев в «Гавр»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный футбольный функционер Роман Орещук прокомментировал переход полузащитника Далера Кузяев в «Гавр».

«Я думаю, только порадоваться можно за Далера. Отличный вариант, уехал в Европу. Понятно, был бы моложе лет на пять, уехал бы в более статусный клуб. Но все равно чемпионат Франции — очень престижный турнир. Это очень интересно. Будем следить за французским чемпионатом более внимательно: там Головин, Кузяев... Ничего, что еврокубки «Гавру» не светят в ближайшее время? Вообще без разницы. Франция это Франция, это очень хороший вызов. Справится ли Кузяев в 30 лет? Ничего страшного. Там более плотный футбол, но Далер хорошо играет под прессингом, способен проделывать большой объем работы, трудолюбивый, так что у него, думаю, все получится», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. После завершения сезона-2022/23 30-летний хавбек стал свободным агентом.

Россиянин перешел в «Гавр» в среду, 12 июля. 30-летний игрок подписал контракт с клубом до конца июня 2025 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-oreshhuk-mozhno-tol-ko-poradovat-sya-za-kuzyaeva-uehal-v-evropu/
Далер Кузяев
Роман Орещук
Футбол
ФК Гавр
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