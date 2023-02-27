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Сегодня, 16:48

Орещук считает, что Головин правильно продлил контракт с «Монако»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал продление контракта полузащитника Александра Головина с «Монако» до лета 2026 года.

«Если уходить из Франции, то, скорее всего, только в Англию. Если оттуда не было хороших предложений, то во Франции выше «Монако» только «ПСЖ». Вряд ли бы Головин там играл. Думаю, что Александр правильно сделал. Смысл что-то менять в этой ситуации? Если бы дортмундская «Боруссия» хотела, то она бы решила этот вопрос. У нее нет проблем с финансами. Не думаю, что Головин стоит 50-60 миллиона евро. А 20-30 миллионов «Боруссия» платит легко. Для них это не деньги. «Монако» может не попасть в Лигу Чемпионов? Не попадет сейчас — в следующем году попадет. Здесь же стоит вопрос о карьере, а не о Лиге чемпионов. Скакать из клуба в клуб, которые там играют... Не знаю, надо или нет. В «Монако» ему доверяют. Даже с его травмами он постоянно играет. Поедет в Германию — там нужно заново все доказывать. Начнет травмироваться — может вообще все потерять. Считаю, что Александр принял правильное решение. Я бы ему то же самое посоветовал», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Сегодня, 27 февраля, стало известно о том, что Головин продлил контракт с «Монако» до лета 2026 года.

Россиянин перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году. В этом сезоне на его счету 35 матчей по всех турнирах, 6 голов и 7 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-oreshhuk-golovin-pravil-no-prodlil-kontrakt-s-monako-esli-uhodit-to-tol-ko-v-angliyu/
Александр Головин
Роман Орещук
Футбол
ФК Монако
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