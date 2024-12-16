Орещук считает, что назвать Головина лучшим футболистом года — на 100% справедливо

Футбольный агент Роман Орещук прокомментировал вручение премии «Лучший футболист года» полузащитнику «Монако» и сборной России Александру Головину.

«Назвать Александра Головина лучшим футболистом года — на 100% справедливо. Если сравнивать Кордобу и Головина? Если бы они оба играли за границей, как Головин, тогда можно было бы сравнить. Уровень сопротивления совсем другой. Головин, конечно, сильнее, — сказал Орещук Metaratings.ru.

28-летний россиянин в текущем сезоне провел 16 матчей за «Монако» во всех турнирах, отметившись двумя голами и результативной передачей.