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Сегодня, 17:14

Орещук считает, что назвать Головина лучшим футболистом года — на 100% справедливо

Камила Абдурахманова
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Футбольный агент Роман Орещук прокомментировал вручение премии «Лучший футболист года» полузащитнику «Монако» и сборной России Александру Головину.

«Назвать Александра Головина лучшим футболистом года — на 100% справедливо. Если сравнивать Кордобу и Головина? Если бы они оба играли за границей, как Головин, тогда можно было бы сравнить. Уровень сопротивления совсем другой. Головин, конечно, сильнее, — сказал Орещук Metaratings.ru.

28-летний россиянин в текущем сезоне провел 16 матчей за «Монако» во всех турнирах, отметившись двумя голами и результативной передачей.

Источник: Metaratings.ru
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Александр Головин
Роман Орещук
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