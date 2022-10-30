«Осер» переиграл «Аяччо» и покинул зону вылета лиги 1

Сегодня, 16:53
«Осер» на своем поле переиграл «Аяччо» в матче 13-го тура чемпионата Франции.
Автором победного мяча стал полузащитник Хамза Сахи, который отличился в начале первого тайма.
«Осер» набрал 12 очков и поднялся на 15-ю строчку. А вот «Аяччо» остается в зоне вылета, занимая 19-е место (8 очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования