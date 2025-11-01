«Осер» и «Марсель» сыграют в чемпионате Франции 1 ноября

«Осер» и «Марсель» встретятся в 11-м туре чемпионата Франции в субботу, 1 ноября. Матч на стадионе «Аббе-Дешам» в Осере (Франция) начнется в 23.05 по московскому времени.

Чемпионат Франции. Лига 1. 11-й тур.

01 ноября, 23:05. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)

Ключевые события и результат игры «Осер» — «Марсель» можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

Встречу лиги 1 в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Смотреть контент сервиса можно при наличии подписки.

После 10 туров чемпионата Франции-2025/26 «Осер» с 7 очком занимает 17-е место, его предыдущим соперником был «Страсбур» (0:3). У «Марселя» — 19 очков и третья строчка, 29 октября провансальцы сыграли вничью с «Анже» (2:2).