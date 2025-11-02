Видео
2 ноября, 01:32

«Марсель» обыграл «Осер» в матче с двумя удалениями

Павел Лопатко

«Марсель» выиграл у «Осера» в гостевом матче 11-го тура чемпионата Франции — 1:0.

Единственный гол на 30-й минуте забил английский полузащитник гостей Анжел Гомеш.

На 65-й минуте швейцарский полузащитник «Марселя» Улиссес Гарсия получил прямую красную карточку и был удален с поля. На 90+3-й минуте второе предупреждение и удаление получил ивуарийский защитник «Осера» Синали Диоманде.

У «Осера» серия из трех поражений подряд. Он занимает 17-е место в турнирной таблице Лиги 1 (семь очков после 11 матчей). «Марсель» идет на втором месте (22 очка после 11 матчей).

Чемпионат Франции. Лига 1. 11-й тур.
01 ноября, 23:05. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)
Осер
0:1
Марсель
1
ФК Марсель
ФК Осер
