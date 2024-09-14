«Осер» сыграет с «Монако» в матче 4-го тура лиги 1 в субботу, 14 сентября. Игра состоится на стадионе «Аббе Дешам» в Осере (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

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Команды провели по три матча в чемпионате Франции в текущем сезоне. «Осер» с тремя очками занял 13-е место в таблице, «монегаски» набрали семь очков и располагаются на пятой строчке.

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