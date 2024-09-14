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«Осер» — «Монако»: смотреть трансляцию матча лиги 1 Франции

«Осер» сыграет с «Монако» в чемпионате Франции 14 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Александр Головин (ФК «Монако»).
Фото Global Look Press
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«Осер» сыграет с «Монако» в матче 4-го тура лиги 1 в субботу, 14 сентября. Игра состоится на стадионе «Аббе Дешам» в Осере (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Следите за ключевыми событиями матча «Осер» — «Монако» в матч-центре на сайте «СЭ». По платной подписке трансляцию матча покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Команды провели по три матча в чемпионате Франции в текущем сезоне. «Осер» с тремя очками занял 13-е место в таблице, «монегаски» набрали семь очков и располагаются на пятой строчке.

Франция. Лига 1. 4-й тур
14 сент, 20:00. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)
Осер
Монако

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