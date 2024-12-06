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«Осер» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча чемпионата Франции

«Осер» сыграет с «ПСЖ» в чемпионате Франции 6 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Матвей Сафонов (ФК «ПСЖ»).
Фото Global Look Press
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«Осер» сыграет с «ПСЖ» в 14-м туре лиги 1 в пятницу, 6 декабря. Матч пройдет на стадионе «Аббе-Дешам» в Осере (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Осер» — «ПСЖ» будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. В России в прямом эфире матч покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Команда из Осера набрала 19 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. Парижане располагаются на первой строчке чемпионата, в их активе — 33 балла.

Франция. Лига 1. 14-й тур
06 дек, 23:00. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)
Осер
ПСЖ

Чемпионат Франции по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте

Футбол
ФК Осер
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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