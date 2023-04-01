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Сегодня, 06:44

Осимхен — приоритетная цель для «ПСЖ» на летнее трансферное окно, «Наполи» хочет получить 150 миллионов евро

Иван Торопцев
Корреспондент
Виктор Осимхен.
Фото Global Look Press
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«ПСЖ» намерен подписать нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает журналист Николо Скира.

24-летний нигериец является приоритетной целью для парижан на летнее трансферное окно. «ПСЖ» готов предложить футболисту контракт на 5 лет с зарплатой в 10 миллионов евро в год. «Наполи» хочет получить за игрока 150 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Осимхен забил 25 голов и сделал 5 результативных передач в 29 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 100 миллионов евро.

Виктор Осимхен
Футбол
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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