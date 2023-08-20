Отец Кузяева — о дебютном голе сына за «Гавр»: «Дай Бог, чтобы дальше продолжал в таком духе»

Адьям Кузяев, отец российского полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о дебютном голе сына за французский клуб.

Хавбек отличился на 52-й минуте домашнего матча с «Брестом» во втором туре лиги 1 (1:2).

«К сожалению, проиграли. Но команда прибавляет. Сегодня создали несколько хороших моментов. Рад, что Далер забил гол! Дай Бог, чтобы дальше продолжал работать в таком духе», — сказал Кузяев «СЭ».

Кузяев перешел в «Гавр» этим летом. Ранее футболист выступал за «Зенит».