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Отец Кузяева: «Очень хорошо оцениваю выступление Далера. В «Гавре» его уважают»

Отец Кузяева считает, что Далер провел хороший сезон в лиге 1
Сергей Жуков
корреспондент
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Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, в разговоре с «СЭ» прокомментировал выступление сына в чемпионате Франции.

«Это его первый сезон. Очень хорошо оцениваю выступление Далера. Доволен как отец. Далер быстро адаптировался, в клубе его уважают. Самое главное, что команда выполнила задачу и сохранила прописку в лиге 1», — сказал Кузяев «СЭ».

Кузяев перешел в «Гавр» летом 2023 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.

«Гавр» набрал 32 очка и занял 15-е место в турнирной таблице лиги 1, сохранив место в элите французского футбола на следующий сезон.

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