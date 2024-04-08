Отец Кузяева: «Тяга Далера к знаниям иностранных языков привилась с детства. У него это в крови!»

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, в разговоре «СЭ» заявил, что у сына тяга к языкам заложена в крови.

31-летний россиянин дал интервью на французском после ничьей с «Лансом» (1:1) в 28-м туре лиги 1.

«Тяга к знаниям иностранных языков привилась с детства. Супруга следила за образованием детей, всегда делала на нем акцент. Поэтому это у них заложено в крови. Знания французского языка помогут быстрее адаптироваться к команде, больше понимать партнеров. Ему это точно поможет в работе!» — сказал Кузяев-старший «СЭ».

Кузяев перешел в «Гавр» летом прошлого года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах клуба во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.