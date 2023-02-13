Отец Месси проведет новую встречу с руководством «ПСЖ»

Хорхе Месси, отец нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, проведет новую встречу с руководством парижского клуба. На ней будет обсуждать продолжительности нового возможного контракта и зарплата игрока, сообщает журналист Адриен Гренье.

35-летний нападающий хотел бы остаться во французской команде.

Отмечается, что встречи должна состояться уже после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» на своем поле примет «Баварию».

Ранее сообщалось, что решение Месси ещё не является окончательным, так как он хочет дождаться результатов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, чтобы определиться со своим будущим.

Действующий контракт «ПСЖ» с футболистом рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне Лионель Месси отметился 15 голами и 14 ассистами, отыграв 25 матчей за «ПСЖ».